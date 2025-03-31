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На Одещині правоохоронниця за $25 тисяч організовувала ухилянту зняття з військового обліку та виїзд за кордон

21:23, 31 березня 2025
За 25 тисяч доларів чоловіка мали зняти з військового обліку, що дозволяло йому виїхати з України.
На Одещині правоохоронниця за $25 тисяч організовувала ухилянту зняття з військового обліку та виїзд за кордон
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На Одещині викрили працівницю правоохоронного органу, яка за 25 тисяч доларів організовувала ухилянту зняття з військового обліку та виїзд за кордон. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вказується, що жінка пообіцяла одному з чоловіків допомогти отримати «білий квиток» через знайомих медиків та працівників ТЦК. За 25 тисяч доларів чоловіка мали зняти з військового обліку, що дозволяло йому виїхати з України.

Також за ці гроші правоохоронниця гарантувала додаткову послугу аби забезпечити безперешкодний перетин кордону за підробленими документами.

Клієнта супроводжували на автомобілі до пункту пропуску та перевозили до Молдови.

Жінку викрили під час спроби відправити за кордон чергового військовозобов’язаного.

Їй повідомлено про підозру в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення посадовою особою за надання неправомірної вигоди для себе та третьої особи (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення її від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.

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