В Одесской области правоохранитель за $25 тысяч организовывала уклонисту снятия с военного учета и выезд за границу

В Одесской области разоблачили сотрудницу правоохранительного органа, которая за 25 тысяч долларов организовывала уклонисту снятие с воинского учета и выезд за границу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Уточняется, что женщина пообещала одному из мужчин помочь получить «белый билет» через знакомых медиков и сотрудников ТЦК. За 25 тысяч долларов мужчину должны были снять с военного учета, что позволяло ему покинуть Украину.
Также за эти деньги правоохранительница гарантировала дополнительную услугу — беспрепятственное пересечение границы по поддельным документам.
Клиента сопровождали на автомобиле до пункта пропуска и перевозили в Молдову.
Женщину разоблачили при попытке отправить за границу очередного военнообязанного.
Ей сообщено о подозрении в обещании повлиять на принятие решения должностным лицом за предоставление неправомерной выгоды для себя и третьего лица (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении ее от должности.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме.
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