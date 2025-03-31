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В Одесской области правоохранитель за $25 тысяч организовывала уклонисту снятия с военного учета и выезд за границу

21:23, 31 марта 2025
За 25 тысяч долларов мужчину должны были снять с военного учета, что позволяло ему покинуть Украину.
В Одесской области правоохранитель за $25 тысяч организовывала уклонисту снятия с военного учета и выезд за границу
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В Одесской области разоблачили сотрудницу правоохранительного органа, которая за 25 тысяч долларов организовывала уклонисту снятие с воинского учета и выезд за границу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Уточняется, что женщина пообещала одному из мужчин помочь получить «белый билет» через знакомых медиков и сотрудников ТЦК. За 25 тысяч долларов мужчину должны были снять с военного учета, что позволяло ему покинуть Украину.

Также за эти деньги правоохранительница гарантировала дополнительную услугу — беспрепятственное пересечение границы по поддельным документам.

Клиента сопровождали на автомобиле до пункта пропуска и перевозили в Молдову.

Женщину разоблачили при попытке отправить за границу очередного военнообязанного.

Ей сообщено о подозрении в обещании повлиять на принятие решения должностным лицом за предоставление неправомерной выгоды для себя и третьего лица (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении ее от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме.

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