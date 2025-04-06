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У Києві внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджено офіси українських і міжнародних ЗМІ, фото та відео

12:04, 6 квітня 2025
У будівлі бізнес-центру, де розташовувались ЗМІ, зруйновано три верхні поверхи.
У Києві внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджено офіси українських і міжнародних ЗМІ, фото та відео
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у ніч проти 6 квітня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Також ми писали, що у Києві через російську атаку частково зруйновано бізнес-центр.

Згодом стало відомо, що внаслідок російської атаки балістикою по Києву значних руйнувань зазнали будівлі, в яких були розміщені редакції каналів державного підприємства “Мультимедійна платформа іномовлення України” — FREEДОМ, «Дім», UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português, діджитал-редакція, сервісні служби. Співробітники ДП «МПІУ» не постраждали, пише UAtv.ua.

«Внаслідок російського ракетного удару зруйновано новий ньюзрум телеканалу FREEДОМ, приміщення, в якому після обстрілу 12 лютого ДП “МПІУ” будувало оновлену студію. Наразі FREEДОМ продовжує мовити з резервної студії. Також пошкоджені приміщення, в яких після лютневої атаки було розміщено міжнародну редакцію (діджитал-платформи UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português), редакцію телеканалу “Дім”, ефірні апаратні, офісні приміщення, приміщення діджитал-редакції», - сказано у повідомленні.

У будівлі бізнес-центру, де розташовувались канали іномовлення, зруйновано три верхні поверхи, поруч з будівлею величезна вирва, нижні поверхи також суттєво постраждали і наразі непридатні до роботи.

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росія Київ Україна війна

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