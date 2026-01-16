На Харківщині керівник фірми отримав понад 2 млн грн компенсацій за фіктивне працевлаштування людей з інвалідністю

За даними слідства, робочі місця існували лише в документах, а бюджетні кошти підозрюваний витрачав у власних інтересах.

На Харківщині правоохоронці викрили керівника підприємства, який протягом двох років незаконно отримував державні компенсації за нібито створені робочі місця для осіб з інвалідністю. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, з 2024 року 43-річний харків’янин оформлював на роботу людей з інвалідністю лише «на папері».

Керівник підприємства подавав до центрів зайнятості документи з неправдивою інформацією - нібито для працевлаштованих осіб було придбано комп’ютерну техніку та облаштовано робочі місця.

Як з’ясувалося під час розслідування, жодне робоче місце фактично не створювалося, обладнання не закуповувалося, а працівники не отримували жодної техніки.

Отримавши бюджетні кошти, фігурант згодом звільняв оформлених працівників, а гроші використовував у власних інтересах. Унаслідок таких дій Київському міському та Харківському обласному центрам зайнятості завдано збитків на суму 2 106 000 гривень.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

