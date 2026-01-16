  1. В Украине

В Харьковской области руководитель фирмы получил более 2 млн грн компенсаций за фиктивное трудоустройство людей с инвалидностью

14:12, 16 января 2026
По данным следствия, рабочие места существовали лишь в документах, а бюджетные средства подозреваемый тратил в собственных интересах.
В Харьковской области правоохранители разоблачили руководителя предприятия, который в течение двух лет незаконно получал государственные компенсации за якобы созданные рабочие места для лиц с инвалидностью. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, с 2024 года 43-летний харьковчанин оформлял на работу людей с инвалидностью лишь «на бумаге».

Руководитель предприятия подавал в центры занятости документы с недостоверной информацией — якобы для трудоустроенных лиц была приобретена компьютерная техника и обустроены рабочие места.

Как выяснилось в ходе расследования, ни одно рабочее место фактически не создавалось, оборудование не закупалось, а работники не получали никакой техники.

Получив бюджетные средства, фигурант впоследствии увольнял оформленных работников, а деньги использовал в собственных интересах. В результате таких действий Киевскому городскому и Харьковскому областному центрам занятости причинен ущерб на сумму 2 106 000 гривен.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.191 УК Украины.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

