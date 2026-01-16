Брюссель розглядає модель «двоступеневого» вступу України до ЄС — FT

У Єврокомісії обговорюють нову модель вступу України до ЄС у межах мирної угоди.

Фото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Брюссель розглядає «двоступеневий» вступ України до ЄС у межах потенційної мирної угоди.

Європейська комісія обговорює можливість реформування чинної системи розширення Європейського Союзу з метою прискорення вступу України в межах потенційної мирної угоди щодо припинення російської агресії. Про це 16 січня повідомило видання Financial Times з посиланням на поінформованих європейських посадовців.

За даними співрозмовників видання, у Брюсселі розглядається попередня концепція так званого «двоступеневого» членства, яка фактично демонтує правила вступу, закладені ще у 1993 році. Вона передбачає приєднання України до ЄС на початковому етапі з обмеженими правами — без повноцінного права голосу на самітах лідерів і засіданнях міністрів — із подальшим поступовим розширенням повноважень.

«Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів… Ми не підриваємо розширення. Ми розширюємо концепцію розширення», — сказав один високопоставлений дипломат ЄС, поінформований про концепцію.

«Правила були написані понад 30 років тому. І вони мають бути більш гнучкими. Це момент, який трапляється раз на покоління, і ми маємо йому відповідати».

Згідно з обговорюваними пропозиціями, Україна поетапно отримуватиме доступ до частин єдиного ринку ЄС, аграрних субсидій та внутрішніх фондів розвитку після виконання визначених постчленських критеріїв. Такий підхід істотно відрізняється від нинішньої моделі, яка вимагає повного виконання всіх умов до моменту вступу.

Президентка Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн публічно пов’язала питання вступу України з мирними переговорами, наголосивши, що членство є не лише гарантією безпеки, а й рушієм економічного відновлення.

Водночас ініціатива вже викликає серйозні застереження серед держав-членів ЄС. Дипломати побоюються, що «розширення-lite» може знецінити сам інститут членства, створити прецедент для інших країн-кандидатів тощо. Окреме занепокоєння викликає реакція таких країн, як Чорногорія та Албанія, які просунулися в переговорах далі за Україну, а також держав, що мають тісні відносини з ЄС без членства, зокрема Норвегії та Великої Британії.

Попри активні дискусії, посадовці наголошують, що пропозиції перебувають в стадії дискусії.

