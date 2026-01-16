Брюссель рассматривает модель «двухэтапного» вступления Украины в ЕС — FT

В Еврокомиссии обсуждают новую модель вступления Украины в ЕС в рамках мирного соглашения.

Европейская комиссия обсуждает возможность реформирования действующей системы расширения Европейского Союза с целью ускорения вступления Украины в рамках потенциального мирного соглашения о прекращении российской агрессии. Об этом 16 января сообщило издание Financial Times со ссылкой на осведомленных европейских чиновников.

По данным собеседников издания, в Брюсселе рассматривается предварительная концепция так называемого «двухэтапного» членства, которая фактически демонтирует правила вступления, заложенные еще в 1993 году. Она предусматривает присоединение Украины к ЕС на начальном этапе с ограниченными правами — без полноценного права голоса на саммитах лидеров и заседаниях министров — с последующим постепенным расширением полномочий.

«Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер… Мы не подрываем расширение. Мы расширяем концепцию расширения», — заявил один высокопоставленный дипломат ЕС, осведомленный о концепции.

«Правила были написаны более 30 лет назад. И они должны быть более гибкими. Это момент, который случается раз в поколение, и мы должны ему соответствовать».

Согласно обсуждаемым предложениям, Украина поэтапно будет получать доступ к частям единого рынка ЕС, аграрным субсидиям и внутренним фондам развития после выполнения определенных постчленских критериев. Такой подход существенно отличается от нынешней модели, которая требует полного выполнения всех условий до момента вступления.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен публично связала вопрос вступления Украины с мирными переговорами, подчеркнув, что членство является не только гарантией безопасности, но и двигателем экономического восстановления.

В то же время инициатива уже вызывает серьезные опасения среди государств — членов ЕС. Дипломаты опасаются, что «расширение-lite» может обесценить сам институт членства, создать прецедент для других стран-кандидатов и т. п. Отдельную обеспокоенность вызывает реакция таких стран, как Черногория и Албания, которые продвинулись в переговорах дальше Украины, а также государств, имеющих тесные отношения с ЕС без членства, в частности Норвегии и Великобритании.

Несмотря на активные дискуссии, чиновники подчеркивают, что предложения находятся на стадии обсуждения.

