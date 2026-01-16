  1. В Україні

У Києві викрили схему «зняття з розшуку» в ТЦК за 20 тисяч гривень — причетні двоє чоловіків

13:36, 16 січня 2026
Фігуранти обіцяли військовозобов’язаним вплинути на посадовців ТЦК і оформити їх на підприємства критичної інфраструктури.
У Києві правоохоронці оголосили про підозру двом чоловікам, які за 20 тисяч гривень обіцяли військовозобов’язаному зняти його з розшуку у ТЦК та влаштувати на критичне підприємство. Про це повідомляє столична поліція.

Так, зловмисники пропонували чоловікам призовного віку незаконне «вирішення» питань щодо зняття з розшуку та подальшого бронювання з використанням впливу на посадових осіб ТЦК та СП. Формальним приводом для цього було оформлення військовозобов’язаних до штату підприємства критичної інфраструктури.

Поліцейські встановили, що організатором протиправної діяльності був 46-річний мешканець Київської області, який долучив до співпраці 27-річного знайомого, теж мешканця Київщини.

Ділки запевняли чоловіків призовного віку в тому, що мають зв’язки із посадовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та можуть домовитися із ними про зняття «клієнтів» з розшуку та подальше працевлаштування на об’єктах критичної інфраструктури, для отримання ними бронювання.

За даними слідства, зловмисники вимагали від призовників 20 тисяч гривень за реалізацію оборудки.

Слідчі вручили фігурантам підозри згідно ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – обіцянка здійснення впливу за надання неправомірної вигоди для себе на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

Національна поліція поліція хабар Київ ТЦК бронювання військовозобов'язаний

