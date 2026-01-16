  1. В Украине

В Киеве разоблачили схему «снятия с розыска» в ТЦК за 20 тысяч гривен — причастны двое мужчин

13:36, 16 января 2026
Фигуранты обещали военнообязанным повлиять на должностных лиц ТЦК и оформить их на предприятия критической инфраструктуры.
В Киеве правоохранители объявили о подозрении двум мужчинам, которые за 20 тысяч гривен обещали военнообязанному снять его с розыска в ТЦК и устроить на критическое предприятие. Об этом сообщает столичная полиция.

Так, злоумышленники предлагали мужчинам призывного возраста незаконное «решение» вопросов по снятию с розыска и последующему бронированию с использованием влияния на должностных лиц ТЦК и СП. Формальным поводом для этого было оформление военнообязанных в штат предприятия критической инфраструктуры.

Полицейские установили, что организатором противоправной деятельности был 46-летний житель Киевской области, который привлек к сотрудничеству 27-летнего знакомого, тоже жителя Киевщины.

Дельцы уверяли мужчин призывного возраста в том, что имеют связи с должностными лицами территориальных центров комплектования и социальной поддержки и могут договориться с ними о снятии «клиентов» с розыска и последующем трудоустройстве на объектах критической инфраструктуры, для получения ими бронирования.

По данным следствия, злоумышленники требовали от призывников 20 тысяч гривен за реализацию сделки.

Следователи вручили фигурантам подозрения согласно ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – обещание осуществления влияния за предоставление неправомерной выгоды для себя на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

