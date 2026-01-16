У Рівному через порушення правил при встановленні ліхтарів суд закрив справу водія трактора, який їх пошкодив

Суд прийшов до переконання про відсутність в діях працівника комунального підприємства ознак складу адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 КУпАП.

Рівненський апеляційний суд залишив у силі рішення місцевого суду про закриття провадження щодо працівника комунального підприємства, якого намагалися притягнути до адміністративної відповідальності за пошкодження вуличного ліхтаря в центрі міста.

Деталі справи

Апелянт просив скасувати постанову місцевого суду, якою закрито провадження у справі про притягнення до відповідальності працівника комунального підприємства за пошкодження вуличного ліхтаря навпроти його антикварної галереї в центрі Рівного, й наполягав на постановленні нового рішення — про визнання комунальника винним за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Подія сталася торік у серпні. Водій комунального підприємства, керуючи трактором з колісним причепом, здійснив наїзд та звалив вуличний ліхтар на вулиці Соборній в Рівному.

Працівники патрульної поліції склали на водія трактора адмінпротокол за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та скерували до місцевого суду.

Суд першої інстанції, взявши до уваги досліджені в судовому засіданні докази, прийшов до переконання про відсутність в діях працівника комунального підприємства ознак складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП, та постановив рішення про закриття провадження у справі.

Місцевий суд взяв до уваги той факт, що тракторний причіп, яким було повалено ліхтар, відповідає стандартам встановлених габаритів, а також врахував вимоги ДБН, згідно з якими висота встановлення вуличних світильників залежить від типу дороги: на проїжджій частині вона має бути не менше 6,5 метрів, а на пішохідних зонах не менше 3 метрів. Також державними будівельними нормами встановлено, що опори світильників слід розташовувати за межами проїзної частини з врахуванням категорії вулиці та дороги на відстані від зовнішнього бордюру чи запобіжної смуги до поверхні опори. Так, для магістральних вулиць і доріг з безперервним рухом — 1,5 метра та 1 метр, якщо рух на таких дорогах регульований. Вулиці і дороги місцевого значення (на такій, власне, і трапився інцидент) — 0,75 см. Власник галереї, облаштовуючи тротуар ліхтарями, таку вимогу проігнорував.

Не погодившись із рішенням місцевого суду, захисник антиквара оскаржив його до Рівненського апеляційного суду. Просив оскаржуване рішення скасувати й ухвалити нове — про притягнення водія трактора до адміністративної відповідальності за ст. 124 КУпАП.

Представник апелянта зазначив, що габарити тракторного причепа не відповідають встановленим стандартам, а дороговартісні французькі ліхтарі встановлені за кошт його довірителя, як елемент оформлення фасаду будівлі.

Водій трактора, у свою чергу, в судовому засіданні заперечив проти задоволення апеляційної скарги й просив залишити оскаржувану постанову суду першої інстанції без змін, як законну й обґрунтовану. Зазначив, що габарити трактора й причепа відповідають стандартам та використовуються підприємством для вивезення сміття в місті. І саме порушення вимог ДБН при облаштуванні ліхтарів над самою проїжджою частиною дороги призвело до пошкодження одного з них.

Апеляційний суд, заслухавши учасників судового розгляду, взявши до уваги той факт, що суду апеляційної інстанції не надано дозвільної документації на встановлення ліхтарів на землі комунальної власності, а долучено лише дозвіл на виконання реконструкції квартири під магазин антикварних товарів, а також ту обставину, що ліхтарі встановлені з порушенням державних будівельних норм, прийшов до висновку про залишення постанови суду попередньої інстанції без змін, а апеляційної скарги — без задоволення.

Постанова Рівненського апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

