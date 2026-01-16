В Ровно из-за нарушений правил установки фонарей суд закрыл дело водителя трактора, который их повредил

Суд пришел к выводу об отсутствии в действиях работника коммунального предприятия признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 124 КУоАП.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский апелляционный суд оставил в силе решение местного суда о закрытии производства в отношении работника коммунального предприятия, которого пытались привлечь к административной ответственности за повреждение уличного фонаря в центре города.

Детали дела

Апеллянт просил отменить постановление местного суда, которым было закрыто производство по делу о привлечении к ответственности работника коммунального предприятия за повреждение уличного фонаря напротив его антикварной галереи в центре Ровно, и настаивал на принятии нового решения — о признании коммунальщика виновным по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Событие произошло в августе прошлого года. Водитель коммунального предприятия, управляя трактором с колесным прицепом, совершил наезд и повалил уличный фонарь на улице Соборной в Ровно.

Сотрудники патрульной полиции составили на водителя трактора административный протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества) и направили материалы в местный суд.

Суд первой инстанции, приняв во внимание исследованные в судебном заседании доказательства, пришел к выводу об отсутствии в действиях работника коммунального предприятия признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУоАП, и постановил решение о закрытии производства по делу.

Местный суд учел тот факт, что тракторный прицеп, которым был повален фонарь, соответствует установленным габаритным стандартам, а также требования ДБН, согласно которым высота установки уличных светильников зависит от типа дороги: на проезжей части она должна быть не менее 6,5 метра, а в пешеходных зонах — не менее 3 метров. Также государственными строительными нормами установлено, что опоры светильников следует размещать за пределами проезжей части с учетом категории улицы и дороги на расстоянии от внешнего бордюра или защитной полосы до поверхности опоры. Так, для магистральных улиц и дорог с непрерывным движением — 1,5 метра и 1 метр, если движение на таких дорогах регулируется. Для улиц и дорог местного значения (на такой, собственно, и произошел инцидент) — 0,75 см. Владелец галереи, обустраивая тротуар фонарями, это требование проигнорировал.

Не согласившись с решением местного суда, защитник антиквара обжаловал его в Ровенский апелляционный суд. Он просил отменить обжалуемое решение и принять новое — о привлечении водителя трактора к административной ответственности по ст. 124 КУоАП.

Представитель апеллянта отметил, что габариты тракторного прицепа не соответствуют установленным стандартам, а дорогостоящие французские фонари были установлены за счет его доверителя как элемент оформления фасада здания.

Водитель трактора, в свою очередь, в судебном заседании возразил против удовлетворения апелляционной жалобы и просил оставить обжалуемое постановление суда первой инстанции без изменений как законное и обоснованное. Он отметил, что габариты трактора и прицепа соответствуют стандартам и используются предприятием для вывоза мусора в городе. Именно нарушение требований ДБН при установке фонарей над самой проезжей частью дороги привело к повреждению одного из них.

Апелляционный суд, заслушав участников судебного разбирательства и приняв во внимание тот факт, что суду апелляционной инстанции не была предоставлена разрешительная документация на установку фонарей на земле коммунальной собственности, а был приложен лишь разрешительный документ на проведение реконструкции квартиры под магазин антикварных товаров, а также обстоятельство, что фонари установлены с нарушением государственных строительных норм, пришел к выводу об оставлении постановления суда предыдущей инстанции без изменений, а апелляционной жалобы — без удовлетворения.

Постановление Ровенского апелляционного суда является окончательным и не подлежит кассационному обжалованию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.