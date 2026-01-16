Нова програма МВФ і ПДВ: які податкові рішення очікують від України

Україні дадуть час для формування підтримки в парламенті.

Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва очікує, що протягом найближчих тижнів рада директорів МВФ розгляне нову програму фінансової підтримки України обсягом 8,1 млрд доларів. Про це вона повідомила під час візиту до Києва, пише Reuters.

За словами Георгієвої, нова програма кредитування має не лише підтримати макрофінансову стабільність України, а й розблокувати додаткове фінансування від інших міжнародних інституцій для країни, яка вже четвертий рік протистоїть повномасштабній агресії Росії.

Очільниця МВФ здійснила одноденний візит до Києва, де провела зустрічі з Президентом Володимир Зеленський, прем’єр-міністром Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком та головою НБУ Андрієм Пишним. Також вона оглянула енергетичну інфраструктуру столиці, пошкоджену російськими ударами, і вшанувала пам’ять загиблих українських військових.

Георгієва зазначила, що приїхала переконатися, чи Україна все ще здатна виконувати попередню листопадову угоду в умовах «надзвичайно суворих часів». Вона сказала, що українські посадовці запевнили її у своїй відданості продовженню роботи.

Водночас МВФ, за її словами, визнає потребу в гнучкості з огляду на надзвичайні умови.

Серед чутливих для України питань вона згадала скасування пільг з ПДВ. За словами Георгієвої, Фонд наполягає на просуванні цього кроку, однак готовий надати Україні час для формування підтримки в парламенті.

«Щодо пільг з ПДВ ми дуже чітко дали зрозуміти, що це має відбутися, — сказала вона. — Ми маємо це просувати вперед, і питання не в тому, чи робити це. Питання в тому, як ми це зробимо, як ми отримаємо рівень підтримки від парламенту». Георгієва додала, що МВФ оцінить, які заходи, узгоджені в листопаді, можна легко впровадити, а які потребуватимуть більш ретельного «калібрування».

Нова програма МВФ має замінити чинну чотирирічну програму на 15,5 млрд доларів, з якої Україна вже отримала близько 10,6 млрд. Вона враховує як базовий сценарій завершення війни у 2026 році, так і песимістичний варіант із затяжним перебігом бойових дій до 2028 року.

