  1. В Україні

Свириденко обговорила з главою МВФ стан підготовки до ухвалення програми на наступний період

18:47, 15 січня 2026
Юлія Свириденко зазначила, що програми МВФ є вкрай важливими для підтримки макрофінансової стабільності.
Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що у Києві провела зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Вона підкреслила, що її візит припав на час складної ситуації в енергетиці через безпрецедентні російські обстріли і найхолоднішої за 20 років зими.

«Оглянули разом наслідки ворожих ударів по одному з великих енергооб'єктів Києва. Безперечно, росія продовжує умисний терор цивільних людей і спробу використати мороз як зброю проти українців, зламати наш моральний дух і змусити піти на поступки. Це черговий акт геноциду українського народу.

Я дякую Крісталіні за особисте залучення до допомоги нашій державі в часи серйозних викликів, як фінансовими інструментами, так і адвокацією підтримки України серед партнерів», - сказала вона.

Юлія Свириденко зазначила, що окремо обговорили стан підготовки до ухвалення програми підтримки МВФ на наступний період, яка є вкрай важливою для підтримки макрофінансової стабільності.

Очільниця уряду також додала, що МВФ є одним з ключових міжнародних фінансових партнерів України.

МВФ Юлія Свириденко

