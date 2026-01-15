Свириденко обсудила с главой МВФ состояние подготовки к утверждению программы на следующий период

Юлия Свириденко отметила, что программы МВФ являются крайне важными для поддержания макрофинансовой стабильности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве провела встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Она подчеркнула, что ее визит пришелся на период сложной ситуации в энергетике из-за беспрецедентных российских обстрелов и самой холодной за 20 лет зимы.

«Мы вместе осмотрели последствия вражеских ударов по одному из крупных энергообъектов Киева. Безусловно, россия продолжает умышленный террор мирного населения и попытку использовать мороз как оружие против украинцев, сломать наш моральный дух и вынудить пойти на уступки. Это очередной акт геноцида украинского народа.

Я благодарю Кристалину за личную вовлеченность в помощь нашему государству во времена серьезных вызовов — как финансовыми инструментами, так и адвокацией поддержки Украины среди партнеров», — сказала она.

Юлия Свириденко отметила, что отдельно обсудили состояние подготовки к утверждению программы поддержки МВФ на следующий период, которая является крайне важной для поддержания макрофинансовой стабильности.

Глава правительства также добавила, что МВФ является одним из ключевых международных финансовых партнеров Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.