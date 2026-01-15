  1. В Украине

Свириденко обсудила с главой МВФ состояние подготовки к утверждению программы на следующий период

18:47, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Юлия Свириденко отметила, что программы МВФ являются крайне важными для поддержания макрофинансовой стабильности.
Свириденко обсудила с главой МВФ состояние подготовки к утверждению программы на следующий период
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве провела встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Она подчеркнула, что ее визит пришелся на период сложной ситуации в энергетике из-за беспрецедентных российских обстрелов и самой холодной за 20 лет зимы.

«Мы вместе осмотрели последствия вражеских ударов по одному из крупных энергообъектов Киева. Безусловно, россия продолжает умышленный террор мирного населения и попытку использовать мороз как оружие против украинцев, сломать наш моральный дух и вынудить пойти на уступки. Это очередной акт геноцида украинского народа.

Я благодарю Кристалину за личную вовлеченность в помощь нашему государству во времена серьезных вызовов — как финансовыми инструментами, так и адвокацией поддержки Украины среди партнеров», — сказала она.

Юлия Свириденко отметила, что отдельно обсудили состояние подготовки к утверждению программы поддержки МВФ на следующий период, которая является крайне важной для поддержания макрофинансовой стабильности.

Глава правительства также добавила, что МВФ является одним из ключевых международных финансовых партнеров Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВФ Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кадровые вопросы в местных судах: ВСП оставила без рассмотрения одно назначение судьи, по другому — перерыв

ВСП не рассмотрела рекомендацию по назначению судьи в Сумской области и объявила перерыв по делу кандидатки из Кировоградской области.

Подала иск против докладчика: Ирина Савчук не прошла собеседование на должность судьи

Кандидатура Ирины Савчук не соответствует требованиям добропорядочности.

Украина ратифицировала договор о совместных закупках медицинских препаратов с странами ЕС

Украина получает возможность формировать стратегические запасы лекарств в партнерстве с странами ЕС.

Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]