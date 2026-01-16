  1. В Украине

Новая программа МВФ и НДС: какие налоговые решения ожидают от Украины

10:36, 16 января 2026
Украине дадут время для формирования поддержки в парламенте.
Новая программа МВФ и НДС: какие налоговые решения ожидают от Украины
Фото: BGNES
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева ожидает, что в течение ближайших недель совет директоров МВФ рассмотрит новую программу финансовой поддержки Украины объемом 8,1 млрд долларов. Об этом она сообщила во время визита в Киев, пишет Reuters.

По словам Георгиевой, новая программа кредитования призвана не только поддержать макрофинансовую стабильность Украины, но и разблокировать дополнительное финансирование от других международных институтов для страны, которая уже четвертый год противостоит полномасштабной агрессии России.

Глава МВФ осуществила однодневный визит в Киев, где провела встречи с Президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Андреем Пышным. Также она осмотрела энергетическую инфраструктуру столицы, поврежденную российскими ударами, и почтила память погибших украинских военных.

Георгиева отметила, что приехала убедиться, способна ли Украина и дальше выполнять предыдущую ноябрьскую договоренность в условиях «чрезвычайно суровых времен». По ее словам, украинские должностные лица заверили ее в своей приверженности продолжению работы.

В то же время МВФ, по ее словам, признает необходимость гибкости с учетом чрезвычайных условий.

Среди чувствительных для Украины вопросов она упомянула отмену льгот по НДС. По словам Георгиевой, Фонд настаивает на продвижении этого шага, однако готов предоставить Украине время для формирования поддержки в парламенте.

«Что касается льгот по НДС, мы очень четко дали понять, что это должно произойти, — сказала она. — Мы должны продвигать это вперед, и вопрос не в том, делать это или нет. Вопрос в том, как мы это сделаем и как получим уровень поддержки со стороны парламента». Георгиева добавила, что МВФ оценит, какие меры, согласованные в ноябре, можно легко внедрить, а какие потребуют более тщательной «калибровки».

Новая программа МВФ должна заменить действующую четырехлетнюю программу на 15,5 млрд долларов, из которых Украина уже получила около 10,6 млрд. Она учитывает как базовый сценарий завершения войны в 2026 году, так и пессимистический вариант с затяжным ходом боевых действий до 2028 года.

