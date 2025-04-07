Практика судів
  1. В Україні

У центрі Києва стався вибух та здійнявся густий дим – відео

11:14, 7 квітня 2025
Попередньо – вибухнув автомобіль, повітряна тривога в місті не оголошувалася.
У центрі Києва стався вибух та здійнявся густий дим – відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві на вулиці Антоновича, поблизу станції метро «Олімпійська», у понеділок вдень спостерігався густий дим. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, загорівся автомобіль.

На місце події оперативно прибули екстрені служби. Повітряна тривога в місті не оголошувалась, тому інцидент попередньо не пов’язують із ворожими обстрілами.

Причини займання та інші подробиці наразі з’ясовуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ авто

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Члени ВККС можуть перевіряти роботи і виставляти бали у вихідні дні чи в період перебування у відпустці або на лікарняному – Сергій Чумак

При цьому можливість віддаленого доступу до «Системи автоматизації робочих процесів Комісії», навіть для членів ВККС, повністю відсутня – увійти до системи як для перевірки практичних завдань в цілому, так і для фіксації результатів перевірки практичних завдань, можна тільки знаходячись фізично за робочим комп’ютером члена Комісії.

Президент підписав закон про зміни до Цивільного кодексу щодо посилення захисту прав добросовісного набувача

Закон про посилення захисту прав добросовісного набувача підписаний Президентом – які зміни будуть внесені до Цивільного кодексу, ЦПК, ГПК та закону про реєстрацію речових прав на нерухомість.

За зруйноване житло не треба буде сплачувати комунальні послуги – народні депутати внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування оплати комунальних послуг за зруйноване житло.

«Ні там, ні тут» — історія перевірки головою ВККС практичних завдань кандидатів в апеляційні адмінсуди перетворюється на детектив

За офіційною інформацією ВККС, під час перевірки практичних завдань учасників конкурсу до апеляційних адміністративних судів, Андрій Пасічник був у відпустці та на лікарняному.

На працівників з видобутку солі не поширюється дія закону про підвищення престижності шахтарської праці для цілей перерахунку пенсії — Верховний Суд

Чоловік вказував, що працював на підземних роботах з видобутку солі, але Верховний Суд вказав, що закон про підвищення престижності шахтарської праці на нього не поширюється.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду