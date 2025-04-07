У центрі Києва стався вибух та здійнявся густий дим – відео

Попередньо – вибухнув автомобіль, повітряна тривога в місті не оголошувалася.

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У Києві на вулиці Антоновича, поблизу станції метро «Олімпійська», у понеділок вдень спостерігався густий дим. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, загорівся автомобіль.

На місце події оперативно прибули екстрені служби. Повітряна тривога в місті не оголошувалась, тому інцидент попередньо не пов’язують із ворожими обстрілами.

Причини займання та інші подробиці наразі з’ясовуються.

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