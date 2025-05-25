Смертельна зміна – у шахті «Степова» загинув досвідчений гірник

На підприємстві створено спеціальну комісію для розслідування загибелі 34-річного гірника.

Фото: inlviv.in.ua

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У Львівській області на шахті «Степова» стався смертельний нещасний випадок. Про це повідомили у державному підприємстві «Львіввугілля».

Трагедія сталася близько 14:53 під час виконання виробничих обов’язків. Жертвою став 34-річний Василь Костик — гірник з ремонту гірничих виробок дільниці підіймальних установок. Він працював на шахті з 2011 року, мешкав у селі Ванів Шептицького району.

За словами колег, загиблий був досвідченим і відповідальним працівником, а також турботливим сім’янином. Причини трагедії наразі з'ясовуються. На підприємстві створено спеціальну комісію для розслідування обставин події.

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