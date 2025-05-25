Смертельная смена – в шахте «Степная» погиб опытный горняк

На предприятии создана специальная комиссия для расследования гибели 34-летнего горняка.

Фото: inlviv.in.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области на шахте «Степная» произошел смертельный несчастный случай. Об этом сообщили в государственном предприятии «Львовуголь».

Трагедия произошла около 14:53 во время выполнения производственных обязанностей. Жертвой стал 34-летний Василий Костик - горняк по ремонту горных выработок участка подъемных установок. Он работал на шахте с 2011 года, жил в селе Ванов Шептицкого района.

По словам коллег, погибший был опытным и ответственным работником, а также заботливым семьянином. Причины трагедии сейчас выясняются. На предприятии создана специальная комиссия для расследования обстоятельств происшествия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.