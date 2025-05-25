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Фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри до конца жизни скрывал, что имеет дочь

21:35, 25 мая 2025
Сейчас дочери певца Фредди Меркьюри 48 лет.
Фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри до конца жизни скрывал, что имеет дочь
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Светлой памяти фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри исполняется уже более тридцати лет, однако недавно его биографы раскрыли одну из самых громких тайн музыканта: у него была внебрачная дочь. Об этом говорится в будущей книге Лесли-Энн Джонс «С любовью, Фредди».

По информации автора и издания Daily Mail, отношения Меркьюри с женщиной - женой близкого друга - завязались в 1976 году. От этой интрижки появилась девочка, которая сейчас живет в Европе, работает врачом и сама воспитывает ребенка. О существовании маленькой знали только самые близкие: родные, участники Queen и давняя подруга музыканта Мэри Остин.

Ключ к тайне хранился в 17 томах личных дневников певца. После смерти Меркьюри один из его близких получил эти рукописи и всю жизнь скрывал их содержание. Сейчас же дневники переданы Лесли-Энн Джонс - автору трех предыдущих биографий артиста. Они лягут в основу книги, которая обещает открыть малоактивные страницы жизни Фредди.

Биографическое расследование Джонс должно стать настоящим открытием для поклонников Queen: до сих пор Меркьюри считался бездетным, и новость о его дочери шокировала фанатов во всем мире. Книга «С любовью, Фредди» выйдет этой осенью и обещает пролить свет на неизвестные ранее моменты из жизни легендарного исполнителя.

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Великобритания

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