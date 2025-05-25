Главы МИД Украины и Азербайджана договорились о торгово-экономическом, инвестиционном и энергетическом сотрудничестве

Андрей Сибига провел переговоры с Джейхуном Байрамовым в Баку.

Фото: МИД

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, находясь с официальным визитом в Баку, встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщила пресс-служба украинского дипломатического ведомства.

Как сообщили в МИД, в центре внимания переговоров - углубление двусторонних отношений, энергетическое сотрудничество и поддержка Украины в условиях российской агрессии.

Сибига проинформировал азербайджанского коллегу о массированных ночных воздушных ударах РФ по мирным городам Украины, которые произошли в последние дни.

Министры обсудили широкий круг вопросов, в частности торгово-экономические связи, инвестиционное взаимодействие и совместные проекты в энергетической отрасли. Глава украинской дипломатии отметил открытость Украины к азербайджанскому бизнесу даже в условиях войны:

«Мой месседж для деловых кругов Азербайджана: несмотря на войну, Украина является привлекательным рынком и надежным партнером, и мы будем поддерживать и защищать азербайджанские инвестиции в экономику Украины», - заявил Сибига.

Отдельное внимание уделили развитию энергетических проектов, которые будут способствовать укреплению энергетической независимости Украины и общей устойчивости Европы.

Во время визита министр также почтил память погибших за независимость Азербайджана, возложив цветы к Мемориалу 8 ноября и на Аллее Шехидов в Баку.

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