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Какое образование предоставляют Лицеи безопасности направления и национально-патриотического воспитания МВД – подробности

07:54, 26 мая 2025
Лицеисты МВД готовятся к жизни, а не только к службе.
Какое образование предоставляют Лицеи безопасности направления и национально-патриотического воспитания МВД – подробности
Фото: lyceum-if.mvs.gov.ua
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Лицеи Министерства внутренних дел Украины - это не просто дисциплина и форма. Как сообщает Нацполиция, главный акцент в таких заведениях сделан на качественное образование и всестороннее развитие учащихся.

Обучение происходит по расширенной образовательной программе, которая включает:

  • Базовые школьные предметы, как в общеобразовательных школах;
  • Выборочно-обязательные дисциплины, в частности информатику, технологии, искусство или финансовую грамотность;
  • Профильные предметы - правоведение и физическую культуру;
  • Курсы по выбору, направленные на подготовку к будущей профессии в соответствии с выбранным профилем.

Среди самых популярных спецкурсов - «Защити себя: здоровье, сила, уверенность», «Беспилотные авиационные системы», «Медиашкола» и «Исторический вектор».

Особое внимание уделяют подготовке к внешнему независимому оцениванию / национального мультипредметного теста. Еженедельно лицеисты посещают дополнительные занятия по украинскому языку, математике и истории Украины, а также факультатив «НМТ: шаг к успеху».

В ведомстве отмечают, что несмотря на то, что обучение имеет направление безопасности, выпускники не обязаны строить карьеру в системе МВД. Полученные знания и навыки пригодятся в любой профессии.

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МВД полиция обучение образование

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