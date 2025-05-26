Какое образование предоставляют Лицеи безопасности направления и национально-патриотического воспитания МВД – подробности

Лицеи Министерства внутренних дел Украины - это не просто дисциплина и форма. Как сообщает Нацполиция, главный акцент в таких заведениях сделан на качественное образование и всестороннее развитие учащихся.
Обучение происходит по расширенной образовательной программе, которая включает:
Среди самых популярных спецкурсов - «Защити себя: здоровье, сила, уверенность», «Беспилотные авиационные системы», «Медиашкола» и «Исторический вектор».
Особое внимание уделяют подготовке к внешнему независимому оцениванию / национального мультипредметного теста. Еженедельно лицеисты посещают дополнительные занятия по украинскому языку, математике и истории Украины, а также факультатив «НМТ: шаг к успеху».
В ведомстве отмечают, что несмотря на то, что обучение имеет направление безопасности, выпускники не обязаны строить карьеру в системе МВД. Полученные знания и навыки пригодятся в любой профессии.
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