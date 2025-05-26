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Яку освіту надають Ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС – подробиці

07:54, 26 травня 2025
Ліцеїсти МВС готуються до життя, а не лише до служби.
Яку освіту надають Ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС – подробиці
Фото: lyceum-if.mvs.gov.ua
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Ліцеї Міністерства внутрішніх справ України — це не просто дисципліна та форма. Як повідомляє Нацполіція, головний акцент у таких закладах зроблено на якісну освіту та всебічний розвиток учнів.

Навчання відбувається за розширеною освітньою програмою, яка включає:

  • Базові шкільні предмети, як у загальноосвітніх школах;
  • Вибірково-обов’язкові дисципліни, зокрема інформатику, технології, мистецтво або фінансову грамотність;
  • Профільні предмети — правознавство та фізичну культуру;
  • Курси за вибором, що спрямовані на підготовку до майбутньої професії відповідно до обраного профілю.

Серед найпопулярніших спецкурсів — «Захисти себе: здоров’я, сила, впевненість», «Безпілотні авіаційні системи», «Медіашкола» та «Історичний вектор».

Особливу увагу приділяють підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання / національного мультипредметного тесту. Щотижня ліцеїсти відвідують додаткові заняття з української мови, математики та історії України, а також факультатив «НМТ: крок до успіху».

У відомстві зазначають, що попри те, що навчання має безпекове спрямування, випускники не зобов’язані будувати кар’єру в системі МВС. Отримані знання й навички стануть у нагоді в будь-якій професії.

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МВС поліція навчання освіта

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