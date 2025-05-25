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Очільники МЗС України та Азербайджану домовилися про торговельно-економічну, інвестиційну та енергетичну співпрацю

21:17, 25 травня 2025
Андрій Сибіга провів переговори з Джейхуном Байрамовим в Баку.
Очільники МЗС України та Азербайджану домовилися про торговельно-економічну, інвестиційну та енергетичну співпрацю
Фото: МЗС
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, перебуваючи з офіційним візитом у Баку, зустрівся з главою МЗС Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Про це повідомила пресслужба українського дипломатичного відомства.

Як повідомили в МЗС, у центрі уваги перемовин — поглиблення двосторонніх відносин, енергетична співпраця та підтримка України в умовах російської агресії.

Сибіга поінформував азербайджанського колегу про масовані нічні повітряні удари РФ по мирних містах України, що відбулися останніми днями.

Міністри обговорили широке коло питань, зокрема торговельно-економічні зв’язки, інвестиційну взаємодію та спільні проєкти в енергетичній галузі. Глава української дипломатії наголосив на відкритості України до азербайджанського бізнесу навіть в умовах війни:

«Мій меседж для бізнесових кіл Азербайджану: попри війну, Україна є привабливим ринком та надійним партнером, і ми будемо підтримувати та захищати азербайджанські інвестиції в економіку України», — заявив Сибіга.

Окрему увагу приділили розвитку енергетичних проєктів, які сприятимуть зміцненню енергетичної незалежності України та загальної стійкості Європи.

Під час візиту міністр також вшанував пам’ять загиблих за незалежність Азербайджану, поклавши квіти до Меморіалу 8 листопада та на Алеї Шехідів у Баку.

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МЗС Азербайджан

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