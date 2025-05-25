Фронтмен гурту Queen Фредді Мерк'юрі до кінця життя приховував, що має доньку

Нині дочці співака Фредді Мерк’юрі 48 років.

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Світлій пам’яті фронтмена гурту Queen Фредді Мерк’юрі виповнюється вже понад тридцять років, однак нещодавно його біографи розкрили одну з найгучніших таємниць музиканта: у нього була позашлюбна донька. Про це йдеться в майбутній книзі Леслі-Енн Джонс «З любов’ю, Фредді».

За інформацією авторки та видання Daily Mail, стосунки Мерк’юрі з жінкою — дружиною близького друга — зав’язалися у 1976 році. Від цієї інтрижки з’явилася дівчинка, яка нині живе в Європі, працює лікарем і сама виховує дитину. Про існування маленької знали лише найближчі: рідні, учасники Queen та давня подруга музиканта Мері Остін.

Ключ до таємниці зберігався в 17 томах особистих щоденників співака. Після смерті Мерк’юрі один із його близьких отримав ці рукописи і все життя приховував їхній зміст. Нині ж щоденники передано Леслі-Енн Джонс — авторці трьох попередніх біографій артиста. Вони ляжуть в основу книги, яка обіцяє відкрити малоактивовані сторінки життя Фредді.

Біографічне розслідування Джонс має стати справжнім відкриттям для шанувальників Queen: досі Мерк’юрі вважався бездітним, і новина про його дочку шокувала фанатів у всьому світі. Книга «З любов’ю, Фредді» вийде цієї осені й обіцяє пролити світло на невідомі раніше моменти з життя легендарного виконавця.

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