Київ підтримав петицію щодо збереження неоготичної садиби Карла-Людвига Ницке на Подолі

Київрада виступила за збереження історичної садиби на Верхньому Валу.

Фото: kashtan.news

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Київська міська влада офіційно підтримала електронну петицію про збереження історичної неоготичної садиби Карла-Людвига Ницке, розташованої на вул. Верхній Вал, 4 у Подільському районі. Відповідь мера Віталія Кличка оприлюднена на сайті петицій Київради.

Садиба на вул. Верхній Вал, 4 включена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як об’єкт архітектури місцевого значення (охоронний номер 3267-Кв) згідно з наказом Мінкульту від 15 березня 2024 року, йдеться у відповіді міського голови.

У Київській міській держадміністрації наголосили, що станом на сьогодні проєктна або науково-проєктна документація щодо реконструкції чи переосмислення території не погоджувалась. Натомість 13 лютого 2025 року Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини розглянула проєкт, що передбачає реставрацію частини майнового комплексу (виробничих майстерень, огорожі, адмінбудівель) із пристосуванням під сучасні потреби.

Проєкт передбачає саме реставраційні роботи на об’єктах, що входять до комплексу садиби, з подальшим погодженням у встановленому порядку. Водночас у мерії підкреслили, що будівлі перебувають у приватній власності, тому міська влада не може виступати замовником будівництва чи розробником проєктної документації.

«Зважаючи на суспільну значимість порушеного в електронній петиції питання, підтримую ініційовану вами електронну петицію… в частині збереження комплексу пам’яток «Садиба на вул. Верхній Вал, 4». Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) вживатимуться відповідні заходи у межах визначених функцій та повноважень», — додав Віталій Кличко.

Садиба Карла-Людвига Ницке — одна з небагатьох збережених промислових споруд XIX століття в Києві, що має архітектурну та історичну цінність. Громадськість неодноразово виступала за її захист від можливих забудов.

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