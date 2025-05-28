У Держдепі радять Росії серйозно сприймати риторику Трампа щодо санкцій

Дональд Трамп натякнув Путіну на санкційні наслідки щодо війни — Держдеп підтримав жорстку риторику.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державному департаменті США звернули увагу на слова президента Дональда Трампа щодо можливого посилення санкцій проти Росії й закликали Кремль поставитися до них з усією серйозністю. Про це на брифінгу повідомила речниця відомства Теммі Брюс.

Запитуючи про нещодавнє розчарування Трампа діями Путіна та про те, чи слід очікувати зміни американської санкційної політики, Брюс нагадала: «Я б не назвала це розчаруванням. Я б назвала це заявою людини, яка очолювала зусилля з досягнення миру в багатьох різних регіонах, яка чітко і абсолютно прозоро висловлює свою думку про те, що відбувається. І я думаю, що це те, до чого Росія повинна поставитися серйозно».

Речниця звернула увагу, що у президента США є «різноманітні інструменти» для того, щоб «наша позиція була відчутна» й використовувалася для припинення кровопролиття в Україні. Брюс також згадала наймасовішу з початку війни повітряну атаку Росії минулими вихідними: «Ми стежимо за повідомленнями про те, що повітряні удари, завдані Росією цими вихідними, стали найбільшою повітряною атакою на Україну з початку війни. Очевидно, що наші думки, молитви та обізнаність з жертвами та їхніми сім'ями. Ми закликаємо до стриманості та закликаємо всі сторони уникати подальшої ескалації», — заявила представниця Держдепу.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Дональд Трамп попередив Путіна, що той «грається з вогнем», маючи на увазі наймасштабнішу атаку дронів і ракет на Україну за весь період війни. На своїй платформі Truth Social Трамп написав: «Володимир Путін не усвідомлює, що якби не я, з Росією вже сталося б багато справді поганих речей, і я маю на увазі НАСПРАВДІ ПОГАНІ. Він грає з вогнем!».

Теммі Брюс також натякнула, що невдовзі США можуть запровадити нові обмеження проти Кремля. «Як ми бачимо сьогодні на прикладі Путіна... настає момент, коли [Трамп] починає дивитися на ситуацію інакше, і те, як це проявиться — як і в усьому в цій адміністрації — відбудеться швидко», — сказала вона.

Раніше газета The Wall Street Journal заявила, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня, оскільки він розчарований діями Путіна, зокрема - постійними обстрілами України та повільними темпами мирних переговорів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.