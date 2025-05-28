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В Госдепе советуют России серьезно воспринимать риторику Трампа по санкциям

11:26, 28 мая 2025
Дональд Трамп намекнул Путину на санкционные последствия по войне – Госдеп поддержал жесткую риторику.
В Госдепе советуют России серьезно воспринимать риторику Трампа по санкциям
Фото: Getty Images
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В Государственном департаменте США обратили внимание на слова президента Дональда Трампа относительно возможного ужесточения санкций против России и призвали Кремль отнестись к ним со всей серьезностью. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь ведомства Тэмми Брюс.

Спрашивая о недавнем разочаровании Трампа действиями Путина и о том, следует ли ожидать изменения американской санкционной политики, Брюс напомнила: «Я бы не назвала это разочарованием. Я бы назвала это заявлением человека, который возглавлял усилия по достижению мира во многих различных регионах, который четко и абсолютно прозрачно выражает свое мнение о происходящем. И я думаю, что это то, к чему Россия должна отнестись серьезно».

Пресс-секретарь обратила внимание, что у президента США есть «разнообразные инструменты» для того, чтобы «наша позиция была ощутима» и использовалась для прекращения кровопролития в Украине. Брюс также вспомнила самую массовую с начала войны воздушную атаку России в минувшие выходные: «Мы следим за сообщениями о том, что воздушные удары, нанесенные Россией в эти выходные, стали крупнейшей воздушной атакой на Украину с начала войны. Очевидно, что наши мысли, молитвы и осведомленность с жертвами и их семьями. Мы призываем к сдержанности и призываем все стороны избегать дальнейшей эскалации», - заявила представитель Госдепа.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп предупредил Путина, что тот «играет с огнем», имея в виду самую масштабную атаку дронов и ракет на Украину за весь период войны. На своей платформе Truth Social Трамп написал: «Владимир Путин не осознает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду НАСТОЯЩИЕ ПЛОХИЕ. Он играет с огнем!».

Тэмми Брюс также намекнула, что вскоре США могут ввести новые ограничения против Кремля. «Как мы видим сегодня на примере Путина... наступает момент, когда [Трамп] начинает смотреть на ситуацию иначе, и то, как это проявится - как и во всем в этой администрации - произойдет быстро», - сказала она.

Ранее газета The Wall Street Journal заявила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, поскольку он разочарован действиями Путина, в том числе постоянными обстрелами Украины и медленными темпами мирных переговоров.

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США россия путин Дональд Трамп

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