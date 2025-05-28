Зеленский заявил, что в Ватикане обсудил с Трампом два аспекта санкций против России

По словам Владимира Зеленского, Дональд Трамп поддержал, что если Россия не останавливается — будут санкционные шаги.

Фото: AP

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Ватикане во время встречи с президентом США Дональдом Трампом были обсуждены аспекты санкций против энергетической и банковской системы РФ. Об этом он сказал во время общения с журналистами 27 мая.

«Один из вопросов — санкционная политика. Президент Трамп поддержал, что если Россия не останавливается, будут санкционные шаги. Мы с ним обсуждали два основных аспекта — энергетику и банковскую систему. Смогут ли США ввести санкции в эти два сектора? Я бы очень хотел», — сказал Зеленский.

«Либо они решат быть более, скажем так, заинтересованными и будут делать последовательные шаги — я просто не знаю», — добавил он.

Президент Украины отметил, что воспринимает разговор с американским лидером как позитивный, как «подтверждение политики США по введению сильных санкций против России, если Путин не пойдет на прекращение огня».

По словам Зеленского, США не ввели мощный пакет санкций, поскольку ожидали уступок со стороны РФ, однако если они не введут его и в дальнейшем, это поднимет моральный дух у россиян.

«Невведение сильного пакета санкций, я думаю, было прогнозируемым из-за того, что Америка ждала уступок со стороны РФ. На мой взгляд. Иначе пакет уже был бы проголосован. Я думаю, Америка очень надеялась, и думаю, что сейчас это ощущение у них немного ослабло. Ослабло ощущение, что Путин действительно хочет окончания войны», — сказал Зеленский.

«И даже то, что есть в медиа или есть в риторике того или иного должностного лица США — я не уверен, что это действительно соответствует их прогнозам и анализу их разведки относительно действий Путина. На мой взгляд, невведение санкций как раз приведет к подъему морального духа в Кремле. И это точно отразится в том или ином смысле на поле боя. Потому что они эмоционально вдохновляются словами. Готовы отдавать жизни и не понимают, за что отдают, куда идут и так далее», — добавил Зеленский.

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