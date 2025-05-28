Практика судів
  1. В Україні

Зеленський заявив, що у Ватикані обговорив із Трампом два аспекти санкцій проти Росії

11:12, 28 травня 2025
За словами Володимира Зеленського, Дональд Трамп підтримав, що якщо Росія не зупиняється, будуть санкційні кроки.
Зеленський заявив, що у Ватикані обговорив із Трампом два аспекти санкцій проти Росії
Фото: AP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Ватикані під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом обговорили аспекти санкцій проти енергетичної та банківської систем РФ. Про це він сказав під час спілкування з журналістами 27 травня.

«Одне з питань – санкційна політика. Президент Трамп підтримав, що якщо Росія не зупиняється, будуть санкційні кроки. Ми з ним проговорювали два головних аспекти – енергетика і банківська система. Чи зможуть США запровадити санкції в два сектори? Я б дуже хотів», - сказав Зеленський.

«Або вони вирішать бути більш, скажімо так, зацікавленими і будуть робити послідовні кроки, – я просто не знаю», - додав він.

Президент України зазначив, що сприймає розмову з американським лідером як позитивну, як «підтвердження політики США щодо введення сильних санкцій проти Росії, якщо Путін не піде на припинення вогню».

За словами Зеленського, США не ввели сильний пакет санкцій, оскільки очікували на поступки з боку РФ, проте якщо вони не введуть їх і надалі, це підніме моральний дух у росіян.

«Невведення сильного пакету санкцій, я думаю, було прогнозованим через те, що Америка чекала на поступки з боку РФ. На мою думку. Інакше пакет був би проголосований вже. Я думаю, що Америка дуже сподівалася, і я думаю, що зараз трішки зменшене це відчуття у них. Зменшене відчуття, що Путін дійсно хоче закінчення війни», - сказав Зеленський.

«І навіть те, що є в медіа або є в риториці тієї чи іншої посадової особи США, я не впевнений, що це дійсно відповідає їхнім прогнозам і аналізу їхньої розвідки щодо дій Путіна. На мою думку, невведення санкцій якраз призведе до підняття морального духу у Кремля. І це точно буде відображатись в тому чи іншому сенсі на полі бою. Тому що вони емоційно надихаються словами. Готові життя віддати і не розуміють за що віддають, куди ідуть і так далі», - додав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США санкції Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада врегулює проблему відліку строків для оголошення судом померлими зниклих безвісти військовослужбовців

Одні суди вважали, що строки слід обраховувати з моменту настання події, яка могла призвести до смерті особи, а не з моменту закінчення дії воєнного стану, інші ж вважають, що відлік строку для оголошення фізичної особи померлою внаслідок воєнних дій має починатися саме з дня закінчення воєнних дій в Україні – Рада збирається вирішити проблему.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що війна завершиться до червня 2026 року, але за певних умов

Зеленський пояснив, коли війна може завершитись та за яких умов.

Депутати пропонують обмежити строки перебування даних про корупціонерів у Реєстрі корупціонерів

Як зазначають депутати, обмеження строків перебування особи у Реєстрі корупціонерів обумовлено рішенням ЄСПЛ у справі екс-директора НАБУ Артема Ситника.

Комітет рекомендував прийняти законопроект Зеленського про створення спеціалізованих адміністративних судів

Правовий комітет парламенту рекомендував Раді схвалити законопроект Зеленського про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Перевірка декларацій доброчесності суддів по-новому – комітет обрав, який законопроект рекомендувати

Комітет рекомендував інший законопроект, аніж той, яким Кабмін безпосередньо пропонував провести повторну перевірку доброчесності суддів Верховного Суду та ВАКС – але правки не виключені.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду