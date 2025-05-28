Зеленський заявив, що у Ватикані обговорив із Трампом два аспекти санкцій проти Росії

За словами Володимира Зеленського, Дональд Трамп підтримав, що якщо Росія не зупиняється, будуть санкційні кроки.

Фото: AP

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Ватикані під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом обговорили аспекти санкцій проти енергетичної та банківської систем РФ. Про це він сказав під час спілкування з журналістами 27 травня.

«Одне з питань – санкційна політика. Президент Трамп підтримав, що якщо Росія не зупиняється, будуть санкційні кроки. Ми з ним проговорювали два головних аспекти – енергетика і банківська система. Чи зможуть США запровадити санкції в два сектори? Я б дуже хотів», - сказав Зеленський.

«Або вони вирішать бути більш, скажімо так, зацікавленими і будуть робити послідовні кроки, – я просто не знаю», - додав він.

Президент України зазначив, що сприймає розмову з американським лідером як позитивну, як «підтвердження політики США щодо введення сильних санкцій проти Росії, якщо Путін не піде на припинення вогню».

За словами Зеленського, США не ввели сильний пакет санкцій, оскільки очікували на поступки з боку РФ, проте якщо вони не введуть їх і надалі, це підніме моральний дух у росіян.

«Невведення сильного пакету санкцій, я думаю, було прогнозованим через те, що Америка чекала на поступки з боку РФ. На мою думку. Інакше пакет був би проголосований вже. Я думаю, що Америка дуже сподівалася, і я думаю, що зараз трішки зменшене це відчуття у них. Зменшене відчуття, що Путін дійсно хоче закінчення війни», - сказав Зеленський.

«І навіть те, що є в медіа або є в риториці тієї чи іншої посадової особи США, я не впевнений, що це дійсно відповідає їхнім прогнозам і аналізу їхньої розвідки щодо дій Путіна. На мою думку, невведення санкцій якраз призведе до підняття морального духу у Кремля. І це точно буде відображатись в тому чи іншому сенсі на полі бою. Тому що вони емоційно надихаються словами. Готові життя віддати і не розуміють за що віддають, куди ідуть і так далі», - додав Зеленський.

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