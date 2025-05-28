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Росія заговорила про новий раунд переговорів з Україною – Лавров озвучив вимоги

11:06, 28 травня 2025
У Росії заявили про новий раунд переговорів з Україною, Зеленський наголосив на важливості участі США.
Росія заговорила про новий раунд переговорів з Україною – Лавров озвучив вимоги
Фото: censor.net
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Росія планує оголосити про черговий раунд переговорів з Україною вже найближчим часом. Про це повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пишуть росЗМІ, зазначивши, що Москва висуватиме низку умов, зокрема — вимагатиме скасування «дискримінаційних законів» в Україні, а також наполягатиме на без'ядерному та нейтральному статусі української держави.

«Москва наполягатиме на скасуванні Києвом усіх дискримінаційних законів в Україні в новому раунді прямих переговорів», — заявив Лавров, не уточнивши конкретних термінів чи деталей майбутніх перемовин.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість збереження участі Сполучених Штатів у процесі, який стосується врегулювання конфлікту.

«Поки що Сполучені Штати Америки проводять, по-перше, дипломатичну роботу, по-друге, санкційну роботу. Ми хочемо кроків, про які ми вже сказали. Третє – у нас відновлено постачання і підтримка розвідданими. Для нас це важливі речі. Тому не хотілося б, щоб вони виходили з відповідного процесу», — сказав Зеленський.

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росія війна Володимир Зеленський переговори

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