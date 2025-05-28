Россия заговорила о новом раунде переговоров с Украиной – Лавров озвучил требования

В России заявили о новом раунде переговоров с Украиной, Зеленский отметил важность участия США.

Фото: censor.net

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Россия планирует объявить об очередном раунде переговоров с Украиной уже в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишут росСМИ, отметив, что Москва будет выдвигать ряд условий, в частности - требовать отмены «дискриминационных законов» в Украине, а также настаивать на безъядерном и нейтральном статусе украинского государства.

«Москва будет настаивать на отмене Киевом всех дискриминационных законов в Украине в новом раунде прямых переговоров», - заявил Лавров, не уточнив конкретных сроков или деталей будущих переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения участия Соединенных Штатов в процессе, который касается урегулирования конфликта.

«Пока Соединенные Штаты Америки проводят, во-первых, дипломатическую работу, во-вторых, санкционную работу. Мы хотим шагов, о которых мы уже сказали. Третье - у нас восстановлены поставки и поддержка разведданными. Для нас это важные вещи. Поэтому не хотелось бы, чтобы они выходили из соответствующего процесса», - сказал Зеленский.

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