Практика судов
  1. В Украине

Россия заговорила о новом раунде переговоров с Украиной – Лавров озвучил требования

11:06, 28 мая 2025
В России заявили о новом раунде переговоров с Украиной, Зеленский отметил важность участия США.
Россия заговорила о новом раунде переговоров с Украиной – Лавров озвучил требования
Фото: censor.net
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Россия планирует объявить об очередном раунде переговоров с Украиной уже в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишут росСМИ, отметив, что Москва будет выдвигать ряд условий, в частности - требовать отмены «дискриминационных законов» в Украине, а также настаивать на безъядерном и нейтральном статусе украинского государства.

«Москва будет настаивать на отмене Киевом всех дискриминационных законов в Украине в новом раунде прямых переговоров», - заявил Лавров, не уточнив конкретных сроков или деталей будущих переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения участия Соединенных Штатов в процессе, который касается урегулирования конфликта.

«Пока Соединенные Штаты Америки проводят, во-первых, дипломатическую работу, во-вторых, санкционную работу. Мы хотим шагов, о которых мы уже сказали. Третье - у нас восстановлены поставки и поддержка разведданными. Для нас это важные вещи. Поэтому не хотелось бы, чтобы они выходили из соответствующего процесса», - сказал Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия война Владимир Зеленский переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский выразил надежду, что война завершится к июню 2026 года, но при определенных условиях

Зеленский объяснил, когда война может завершиться и при каких условиях.

Депутаты предлагают ограничить сроки хранения данных о коррупционерах в Реестре коррупционеров

Как отмечают депутаты, ограничение сроков пребывания лица в Реестре коррупционеров обусловлено решением ЕСПЧ по делу экс-директора НАБУ Артема Сытника.

Комитет рекомендовал принять законопроект Зеленского о создании специализированных административных судов

Правовой комитет парламента рекомендовал Раде одобрить законопроект Зеленского о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Проверка деклараций добропорядочности судей по-новому – комитет выбрал, какой законопроект рекомендовать

Комитет рекомендовал другой законопроект, нежели тот, которым Кабмин непосредственно предлагал провести повторную проверку добропорядочности судей Верховного Суда и ВАКС – но правки не исключены.

Комитет рекомендовал одобрить законопроект о проверке деклараций добропорядочности судей

ВККС сможет инициировать проверку декларации добропорядочности — как по собственной инициативе, так и по обращению.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду