Киев поддержал петицию о сохранении неоготической усадьбы Карла-Людвига Ницке на Подоле

Киевсовет выступил за сохранение исторической усадьбы на Верхнем Валу.

Фото: kashtan.news

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Киевская городская власть официально поддержала электронную петицию о сохранении исторической неоготической усадьбы Карла-Людвига Ницке, расположенной на ул. Верхний Вал, 4 в Подольском районе. Ответ мэра Виталия Кличко обнародован на сайте петиций Киевсовета.

Усадьба на ул. Верхний Вал, 4 включена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как объект архитектуры местного значения (охранный номер 3267-Кв) согласно приказу Минкульта от 15 марта 2024 года, говорится в ответе городского головы.

В Киевской городской госадминистрации отметили, что на сегодня проектная или научно-проектная документация по реконструкции или переосмыслению территории не согласовывалась. Зато 13 февраля 2025 года Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия рассмотрел проект, предусматривающий реставрацию части имущественного комплекса (производственных мастерских, ограждения, админзданий) с приспособлением под современные нужды.

Проект предусматривает именно реставрационные работы на объектах, входящих в комплекс усадьбы, с последующим согласованием в установленном порядке. В то же время в мэрии подчеркнули, что здания находятся в частной собственности, поэтому городские власти не могут выступать заказчиком строительства или разработчиком проектной документации.

«Учитывая общественную значимость затронутого в электронной петиции вопроса, поддерживаю инициированную вами электронную петицию... в части сохранения комплекса памятников «Усадьба на ул. Верхний Вал, 4». Исполнительным органом Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрацией) будут приниматься соответствующие меры в пределах определенных функций и полномочий», - добавил Виталий Кличко.

Усадьба Карла-Людвига Ницке - одно из немногих сохранившихся промышленных сооружений XIX века в Киеве, имеющее архитектурную и историческую ценность. Общественность неоднократно выступала за ее защиту от возможных застроек.

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