У Києві збудують укриття подвійного призначення з McDonald’s

У Дарницькому районі столиці з'явиться укриття з підземним паркінгом, McDonald’s та McDrive.

Фото: Олександр Ковтунов/Фейсбук

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У Дарницькому районі Києва зведуть укриття подвійного призначення площею близько 160 кв. м, повідомив голова Дарницької РДА Олександр Ковтунов.

Зазначається, що це укриття — частина більшого об’єкта площею 3123 м², де також буде підземний паркінг на 70 машин та ресторан McDonald’s з McDrive, який зможе вмістити майже 100 людей

Загальна площа становить близько 160 кв. м. Укриття розраховане на понад 200 людей. Воно буде доступним для осіб з інвалідністю. Під час повітряної тривоги відкриватиметься автоматично, зазначив Ковтунов.

Запуск будівництва планується вже цього літа.

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