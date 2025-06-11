СБУ посилює безпеку у Львові: перевірки документів і огляд авто з 12 червня

Перевірка документів і огляд автомобілів проводитиметься у межах контррозвідувальних заходів СБУ з 12 до 16 червня.

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Служба безпеки проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Львів, які триватимуть з 12 по 16 червня цього року. До операції також залучено працівників Національної поліції.

Мета заходів — запобігання та нейтралізація загроз, пов'язаних з розвідувально-підривною діяльністю, а також підвищення безпеки громадян в умовах триваючої російської агресії.

Під час проведення операції можуть бути введені тимчасові обмеження на прохід та проїзд по вулицях, а також здійснюватиметься перевірка документів громадян і огляд автомобілів. У разі наявності підозр щодо окремих осіб проводитиметься їх додаткова перевірка. Окрім того, будуть оглядатися території та приміщення загального користування на наявність заборонених предметів.

СБУ звертається до громадян з проханням з розумінням ставитися до можливих незручностей, мати при собі документи, що посвідчують особу, і дотримуватись комендантської години.

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

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