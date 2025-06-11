СБУ усиливает безопасность во Львове: проверки документов и осмотр авто с 12 июня

Служба безопасности Украины проведет контрразведывательные (безопасностные) мероприятия на территории города Львова, которые будут длиться с 12 по 16 июня текущего года. К операции также привлечены сотрудники Национальной полиции.
Цель мероприятий – предотвращение и нейтрализация угроз, связанных с разведывательно-диверсионной деятельностью, а также повышение безопасности граждан в условиях продолжающейся российской агрессии.
Во время проведения операции могут быть введены временные ограничения на проход и проезд по улицам, а также будет осуществляться проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае наличия подозрений по отношению к отдельным лицам будет проводиться их дополнительная проверка. Кроме того, будут осматриваться территории и помещения общего пользования на наличие запрещенных предметов.
СБУ обращается к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к возможным неудобствам, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать комендантский час.
Действия правоохранителей охватят весь город.
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