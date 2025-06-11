Ціни кусаються: фрукти й м’ясо розігнали інфляцію до рекорду за два роки

Травнева інфляція в Україні сягнула дворічного максимуму через зростання цін на продукти – Данило Гетманцев.

Фото: УНІАН

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Голова парламентського Комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев повідомив, що зростання цін на продукти харчування стало основною причиною прискорення інфляції в Україні у травні 2025 року.

За даними, продовольча інфляція у травні була найвищою за останні пів року, досягнувши 2,8%. Найбільше подорожчали фрукти (+17,6%) та м’ясо і м’ясопродукти (+5,4%). Водночас подешевшали яйця (-8,7%), масло (-0,8%) та молоко (-0,7%). Ціни на непродовольчі товари та послуги зростали повільніше: амбулаторні послуги додали 0,9%, готелі та ресторани — 1,5%. Деякі категорії, як-от одяг і взуття (-1,9%), паливо (-1,3%) та залізничний транспорт (-0,7%), навіть подешевшали.

Споживча інфляція у травні прискорилася до 1,3% порівняно з 0,7% у квітні, а річна інфляція (за останні 12 місяців до травня 2024 року) сягнула 15,9% — це найвищий показник за два роки. Середня інфляція за п’ять місяців 2025 року зросла до 14,4% із 14% за чотири місяці.

Основними причинами прискорення інфляції Гетманцев назвав:

несприятливі погодні умови 2024 року, які зменшили врожайність і пропозицію сільгосппродукції;

зростання витрат на оплату праці, сировину та енергоресурси;

стійкий попит, підтримуваний зростанням реальних зарплат.

Прогнози та перспективиНаціональний банк України (НБУ) вважає, що травень 2025 року став піком інфляції, і з червня вона почне поступово спадати. Сповільненню сприятимуть:

жорстка монетарна політика НБУ з обліковою ставкою 15,5%;

стабільність на валютному ринку;

надходження нового врожаю;

покращення ситуації в енергетиці;

мораторій на підвищення тарифів на тепло, гарячу воду та газ;

зниження світових цін на нафту.

Однак війна залишається ключовим фактором, що тисне на бізнес і підвищує витрати. Значною мірою майбутня динаміка інфляції залежатиме від погодних умов і врожаю, зокрема від впливу весняних заморозків. НБУ наголошує на важливості підтримки фермерів і харчової промисловості через дотації, гранти, доступне інансування та страхування військових ризиків.

Прогноз споживчої інфляції на кінець 2025 року: НБУ — 8,7%, МВФ — 9%, уряд — 9,5%.

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