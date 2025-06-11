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Цены кусаются: фрукты и мясо разогнали инфляцию до рекорда за два года

20:56, 11 июня 2025
Майская инфляция в Украине достигла двухлетнего максимума из-за роста цен на продукты – Даниил Гетманцев.
Цены кусаются: фрукты и мясо разогнали инфляцию до рекорда за два года
Фото: УНИАН
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Председатель парламентского Комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев сообщил, что рост цен на продукты питания стал основной причиной ускорения инфляции в Украине в мае 2025 года.

По данным, продовольственная инфляция в мае была самой высокой за последние полгода, достигнув 2,8%. Больше всего подорожали фрукты (+17,6%) и мясо и мясопродукты (+5,4%). В то же время подешевели яйца (-8,7%), масло (-0,8%) и молоко (-0,7%). Цены на непродовольственные товары и услуги росли медленнее: амбулаторные услуги добавили 0,9%, гостиницы и рестораны - 1,5%. Некоторые категории, такие как одежда и обувь (-1,9%), топливо (-1,3%) и железнодорожный транспорт (-0,7%), даже подешевели.

Потребительская инфляция в мае ускорилась до 1,3% по сравнению с 0,7% в апреле, а годовая инфляция (за последние 12 месяцев до мая 2024 года) достигла 15,9% - это самый высокий показатель за два года. Средняя инфляция за пять месяцев 2025 года выросла до 14,4% с 14% за четыре месяца.

Основными причинами ускорения инфляции Гетманцев назвал:

  • неблагоприятные погодные условия 2024 года, которые уменьшили урожайность и предложение сельхозпродукции;
  • рост расходов на оплату труда, сырье и энергоресурсы;
  • устойчивый спрос, поддерживаемый ростом реальных зарплат.

Прогнозы и перспективыНациональный банк Украины (НБУ) считает, что май 2025 года стал пиком инфляции, и с июня она начнет постепенно спадать. Замедлению будут способствовать:

  • жесткая монетарная политика НБУ с учетной ставкой 15,5%;
  • стабильность на валютном рынке;
  • поступление нового урожая;
  • улучшение ситуации в энергетике;
  • мораторий на повышение тарифов на тепло, горячую воду и газ;
  • снижение мировых цен на нефть.

Однако война остается ключевым фактором, который давит на бизнес и повышает расходы. В значительной степени будущая динамика инфляции будет зависеть от погодных условий и урожая, в частности от влияния весенних заморозков. НБУ подчеркивает важность поддержки фермеров и пищевой промышленности через дотации, гранты, доступное финансирование и страхование военных рисков.

Прогноз потребительской инфляции на конец 2025 года: НБУ - 8,7%, МВФ - 9%, правительство - 9,5%.

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инфляция Даниил Гетманцев цены

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