Україна та Австрія підписали п’ять угод щодо безпеки, повернення дітей і відбудови

Україна та Австрія поглиблюють співпрацю.

Фото: ОП

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Україна та Австрія підписали п’ять двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співпраці у сферах безпеки, повернення викрадених Росією українських дітей, сільського господарства, регіонального розвитку та відбудови. Про це повідомили в Офісі Президента України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та федеральна міністерка європейських і міжнародних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер підписали декларацію про політичне співробітництво та відбудову України, а також спільне комюніке щодо посилення безпеки та повернення незаконно депортованих Росією українських дітей.

Міністр аграрної політики України Віталій Коваль і федеральний міністр сільського господарства Австрії Норберт Точніг уклали меморандум про співпрацю в аграрній сфері.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер і голова федеральної землі Верхня Австрія Томас Штельцер підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає співпрацю між регіонами з акцентом на відбудову Одещини.

Крім того, голова Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України Лілія Пашинна та президент Спілки австрійських громад Йоганнес Прессль домовилися про розширення міжрегіонального та муніципального співробітництва через відповідний меморандум.

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