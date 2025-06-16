Поліція провела понад 940 обшуків з вилучення незаконної зброї та боєприпасів

В результаті обшуків вилучено 263 одиниці зброї та 74 кг вибухівки.

Фото: npu.gov.ua

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Національна поліція України провела масштабну спецоперацію, спрямовану на протидію незаконному обігу зброї та боєприпасів, а також блокування каналів постачання нелегальної зброї на «чорний» ринок. У результаті було вилучено 263 одиниці вогнепальної зброї, понад 74 кг вибухівки та 61 674 набої різного калібру, повідомила пресслужба Нацполіції.

У межах операції правоохоронці здійснили 941 обшук по всій країні, виявивши 10 випадків збуту зброї та кілька схованок зі зброєю. Серед конфіскованого — гранатомети, гранати та різноманітні боєприпаси.

Фігурантів справи затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

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