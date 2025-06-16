Полиция провела более 940 обысков по изъятию незаконного оружия и боеприпасов

В результате обысков изъято 263 единицы оружия и 74 кг взрывчатки.

Фото: npu.gov.ua

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Национальная полиция Украины провела масштабную спецоперацию, направленную на противодействие незаконному обороту оружия и боеприпасов, а также блокирование каналов поставки нелегального оружия на «черный» рынок. В результате было изъято 263 единицы огнестрельного оружия, более 74 кг взрывчатки и 61 674 патрона различного калибра, сообщила пресс-служба Нацполиции.

В рамках операции правоохранители провели 941 обыск по всей стране, обнаружив 10 случаев сбыта оружия и несколько тайников с оружием. Среди конфискованного - гранатометы, гранаты и различные боеприпасы.

Фигурантов дела задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

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