Сухопутные войска лидируют по подаче рапортов через Армия+

23-я бригада подала 5 000 рапортов через Армия+.

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Приложение Армия+ наиболее активно используется в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины, где уже обработано 130 000 электронных рапортов, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Одним из лидеров является 23-я отдельная механизированная бригада, военнослужащие которой подали более 5 000 рапортов через приложение. Кроме этого, подразделение использует дополнительные функции Армия+, в частности опрос, обучение и сервис «Плюсы».

Среди рапортов, которые теперь обрабатываются в электронном формате, - заявления на ежегодный отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам, денежную помощь на оздоровление, а также документы по приему и сдаче должности.

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