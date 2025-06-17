На Закарпатье задержали врача ВВК, который за деньги помогал уклонистам избежать мобилизации

Документы для снятия с воинского учета врач оформлял на основании фиктивных медицинских справок.

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В Закарпатской области правоохранители задержали врача-невролога одной из районных больниц, который входил в состав военно-врачебной комиссии (ВВК). За денежное вознаграждение он содействовал уклонистам в незаконном оформлении статуса непригодных к военной службе по состоянию здоровья. Об этом сообщило Управление СБУ в Закарпатской области.

Документы для снятия с воинского учета он оформлял на основании фиктивных медицинских справок, часто — без фактического осмотра или даже присутствия «пациентов».

«Стоимость «услуги» зависела от сложности вымышленного диагноза и сроков изготовления соответствующих документов. Врача задержали во время получения очередной части неправомерной выгоды», — заявили в СБУ.

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность, а также более полумиллиона наличных в гривневом эквиваленте.

Врачу сообщено о подозрении. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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