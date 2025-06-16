На Киевщине мужчину укусила редкая ядовитая гадюка Никольского

Медики спасли человека после укуса гадюки Никольского.

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В Барышевской общине Киевской области медики спасли человека, которого укусила редкая ядовитая змея - гадюка Никольского, занесенная в Красную книгу Украины. Об этом сообщил Барышевский сельский совет на своем сайте.

По информации местных властей, пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. Врачи отметили, что это один из первых случаев, когда им пришлось лечить укус именно этого вида змеи, который редко встречается. Гадюка Никольского - это редкий вид, распространенный в лесостепных и степных зонах Украины, в частности на юге Киевской области. Благодаря темной, почти черной окраске змея малозаметна на фоне почвы или листьев. Она не агрессивна, избегает контакта с людьми, но может укусить, если почувствует угрозу.

Признаки укуса гадюки:

- болезненный отек в месте укуса;

- мелкие кровоизлияния;

- слабость и головокружение;

- снижение артериального давления, головная боль;

- затрудненное дыхание и отеки тканей;

- воспаление лимфатических узлов.

Как избежать укуса:

- Не трогайте змей. Они не нападают первыми, а кусают только для самозащиты. Если увидели змею, не приближайтесь, избегайте резких движений и дайте ей отползти.

- Правильная одежда. В местах, где могут быть змеи, носите плотные брюки, высокие ботинки и заправляйте брюки в обувь.

- Проверяйте место отдыха. Перед тем, как сесть на траву, бревно или камень, постучите палкой, чтобы отпугнуть змею.

- Избегайте укрытий. Не прикасайтесь к старым пенькам, стогам сена или поваленным деревьям, где могут прятаться змеи.

- Будьте внимательны. Спокойствие и осторожность - лучшая защита.

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