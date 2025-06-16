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Формировать аналитику по человеческому резерву военнослужащих можно будет в режиме реального времени – Черногоренко

18:02, 16 июня 2025
Реестр военнослужащих позволит получать точные и актуальные данные о личном составе.
Формировать аналитику по человеческому резерву военнослужащих можно будет в режиме реального времени – Черногоренко
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В Украине можно будет формировать аналитику по человеческому резерву военнослужащих в режиме реального времени. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко.

Так, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности поддержал версию законопроекта о Реестре военнослужащих после учета предложений Президента и рекомендовал его к рассмотрению в Верховной Раде. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», речь идет о законопроекте 12066.

По словам Черногоренко, этот реестр военнослужащих позволит:

  • получать точные и актуальные данные о личном составе;
  • формировать аналитику по человеческому резерву в режиме реального времени;
  • уменьшить влияние человеческого фактора на процессы.

Реестр будет работать в Украине под полным и круглосуточным контролем Центра реагирования на киберинциденты.

«Это не просто техническое решение — мы создаем экосистему сервисов для военных, которая позволит оперативно закрывать потребности без очередей, справок и бумажной волокиты благодаря взаимодействию через уникальный военный идентификатор MIL-ID», — отметила она.

Законопроект также предусматривает изменения относительно автоматической передачи данных о результатах осмотров на пригодность к военной службе. Это, как ранее сообщала Катерина Черногоренко, в будущем позволит передавать данные из гражданских медицинских учреждений относительно пригодности.

Так, будет предусмотрено исключение, что доступ к медицинской информации относительно пациента допускается в случае получения в порядке электронного информационного взаимодействия Министерством обороны информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лиц к выполнению воинской обязанности для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Автор: Наталя Мамченко

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военнослужащие Минобороны

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Реестр военнослужащих позволит получать точные и актуальные данные о личном составе.

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