ГБР разоблачило аферу на 64 млн гривен в Госспецтрансслужбе на закупке техники для ВСУ

По данным ГБР, должностные лица Госспецтрансслужбы создавали дискриминационные условия в тендерах, чтобы обеспечить победу заранее выбранной компании.

Фото: ГБР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины разоблачило масштабную схему хищения средств при закупке грузовой техники для нужд одного из военных подразделений. По предварительным оценкам, убытки государства превышают 64 миллиона гривен. Об этом сообщили в ГБР.

Организатором схемы оказался начальник отдела управления логистики Администрации Государственной специальной службы транспорта. К сделке он привлек нескольких руководителей воинской части и представителей коммерческой компании. В период с сентября по октябрь 2024 года чиновники создавали дискриминационные условия в тендерной документации, чтобы обеспечить победу заранее выбранной компании. В результате техника была закуплена по цене, которая на 64 млн грн превышала предложения других участников.

Следствие считает, что реальные убытки могут быть значительно больше, поскольку эта структура поставляла технику для более 17 воинских частей. Сейчас ГБР и СБУ продолжают расследование, чтобы установить полный масштаб схемы и привлечь виновных к ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.