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ДБР викрило аферу на 64 млн гривень в Держспецтрансслужбі на закупівлі техніки для ЗСУ

18:05, 16 червня 2025
За даними ДБР, посадовці Держспецтрансслужби створювали дискримінаційні умови в тендерах, щоб забезпечити перемогу заздалегідь обраній компанії.
ДБР викрило аферу на 64 млн гривень в Держспецтрансслужбі на закупівлі техніки для ЗСУ
Фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України викрило масштабну схему розкрадання коштів під час закупівлі вантажної техніки для потреб одного з військових підрозділів. За попередніми оцінками, збитки держави перевищують 64 мільйони гривень. Про це повідомили в ДБР.

Організатором схеми виявився начальник відділу управління логістики Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. До оборудки він залучив кількох керівників військової частини та представників комерційної компанії. У період із вересня по жовтень 2024 року посадовці створювали дискримінаційні умови в тендерній документації, щоб забезпечити перемогу заздалегідь обраній компанії. У результаті техніка була закуплена за ціною, що на 64 млн грн перевищувала пропозиції інших учасників.

Слідство вважає, що реальні збитки можуть бути значно більшими, оскільки ця структура постачала техніку для понад 17 військових частин. Наразі ДБР і СБУ продовжують розслідування, щоб встановити повний масштаб схеми та притягнути винних до відповідальності.

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СБУ корупція ЗСУ ДБР

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