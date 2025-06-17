В Киеве в ДТП пострадали дети — столкнулись два микроавтобуса и прицеп

В Киеве произошла авария с участием микроавтобусов и грузовика — пострадали четверо детей от 7 до 15 лет.

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В Святошинском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств, в результате которого пострадали дети. Авария случилась сегодня около 14:20 на проспекте Берестейском.

Как предварительно установили правоохранители, водитель микроавтобуса Renault Master не соблюдала безопасную дистанцию и допустила столкновение с другим микроавтобусом. От удара тот врезался в прицеп грузовика.

В результате ДТП четверо детей в возрасте от 7 до 15 лет, находившиеся в салоне Renault, получили телесные повреждения. Все пострадавшие были госпитализированы.

Предварительно установлено, что водитель Renault была трезва.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

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