Невыплаченная субсидия — Пенсионный фонд объяснил, кто имеет право на выплату

Для обращения за невыплаченной субсидией необходимо предоставить ряд документов.

Фото: brovary.net.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области объяснило, кто имеет право на получение невыплаченной субсидии.

«Невыплаченные средства жилищной субсидии может получить другой член домохозяйства.

В связи со смертью получателя жилищной субсидии суммы назначенной, но не выплаченной субсидии выплачиваются одному из членов домохозяйства, с учетом которых субсидия была назначена», — заявили в ПФ.

Лицо имеет право обратиться с соответствующим заявлением в течение трех месяцев после смерти получателя в органы Пенсионного фонда Украины.

Для обращения за невыплаченной субсидией предоставляются следующие документы:

свидетельство о смерти получателя субсидии,

документы, удостоверяющие личность заявителя,

и реквизиты банковского счета заявителя.

Выплата по наследству сумм назначенной, но не выплаченной субсидии в связи со смертью получателя жилищной субсидии законодательством не предусмотрена.

Невыплаченная субсидия назначается согласно пункту 3 Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

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