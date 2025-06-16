НДФЛ по коммунальным платежам, входящим в стоимость аренды — нужно ли его платить и кто должен это делать

Налог на доходы физических лиц по коммунальным платежам в составе арендной платы обязан удерживать и платить арендатор как налоговый агент.

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В Главном управлении ГНС в Сумской области рассказали, нужно ли уплачивать налог на доходы физических лиц с коммунальных платежей, включенных в стоимость аренды.

Доход с источником происхождения из Украины — это любой доход, полученный резидентами или нерезидентами, в том числе от любых видов их деятельности на территории Украины (включая выплату (начисление) вознаграждения иностранными работодателями), на ее континентальном шельфе, в исключительной (морской) экономической зоне, в том числе доходы от сдачи в аренду (пользование) имущества, расположенного в Украине, резидентам или нерезидентам.

Согласно Гражданскому кодексу Украины, по договору найма (аренды) наймодатель передает или обязуется передать имущество нанимателю во временное пользование за плату. За пользование имуществом с нанимателя взимается плата, размер которой устанавливается договором найма.

Налоговым агентом плательщика налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — арендодателя, в отношении дохода, полученного от сдачи недвижимости в аренду (субаренду, эмфитевзис), найм (поднаем) жилья, является арендатор.

Лица, которые согласно Налоговому кодексу Украины имеют статус налоговых агентов, обязаны своевременно и в полном объеме начислять, удерживать и уплачивать (перечислять) в бюджет налог с дохода, выплачиваемого в пользу налогоплательщика, и подлежащего налогообложению до или во время такой выплаты за счет этой выплаты.

Следовательно, налоговый агент при выплате дохода физическому лицу — арендодателю в виде сумм коммунальных платежей обязан начислить, удержать и уплатить (перечислить) НДФЛ по ставке, определенной п. 167.1 ст. 167 НКУ (18%).

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