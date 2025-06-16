ПДФО з комунальних платежів, що входять до вартості оренди — чи потрібно його сплачувати та хто повинен це робити

Податок на доходи фізичних осіб із комунальних платежів у складі орендної плати зобов’язаний утримувати та сплачувати орендар як податковий агент.

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У Головному управлінні ДПС у Сумській області розповіли, чи потрібно його сплачувати податок на доходи фізичних осіб з комунальних платежів, що входять до вартості оренди.

Дохід з джерелом походження з України – це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні.

Згідно з Цивільним кодексом України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк, за найм (оренду) майна з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму

Податковим агентом платника податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) – орендодавця щодо доходу, отриманого від надання нерухомості в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) є орендар.

Особи, які відповідно до Податкового кодексу України, мають статус податкових агентів, зобов’язані своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок.

Отже, податковий агент при виплаті доходу фізичній особі – орендодавцю, у вигляді сум комунальних платежів, зобов’язаний нарахувати, утримати та сплатити (перераховувати) ПДФО за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ (18%).

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